      பிரதமர் மோடியின் சாதனைப் பயணம் தொடரட்டும்- அன்புமணி வாழ்த்து
      சென்னை

      பிரதமர் மோடியின் சாதனைப் பயணம் தொடரட்டும்- அன்புமணி வாழ்த்து

      8 Oct 2025 12:34 PM IST
      • மோடியின் சாதனைப் பயணம் 2001-ம் ஆண்டு தொடங்கியது.
      • பிரதமர் மோடியின் பதவிக்காலத்தில் உலக அரங்கில் இந்தியாவின் செல்வாக்கு அதிகரித்திருக்கிறது.

      சென்னை:

      பா.ம.க. தலைவர் டாக்டர் அன்புமணி ராமதாஸ் வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்து செய்தியில் கூறி இருப்பதாவது:-

      இந்தியாவில் அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின்படியான ஆட்சித் தலைவர் பதவியில் 25-வது ஆண்டில் அடியெடுத்து வைத்திருக்கும் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு எனது வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

      நரேந்திர மோடியின் இந்த சாதனைப் பயணம் 2001-ம் ஆண்டு புஜ் நிலநடுக்கத்தைத் தொடர்ந்து குஜராத் மாநிலம் தடுமாறி கொண்டிருந்த நிலையில் அந்த மாநிலத்தின் முதல்-மந்திரியாக பொறுப்பேற்றதில் தொடங்கியது. அதன்பின் இந்தியாவின் பிரதமராக பொறுப்பேற்று 11 ஆண்டுகள் 135 நாள்கள் அந்தப் பதவியில் தொடர்வதன் மூலம், ஜவகர்லால் நேருவுக்கு அடுத்தபடியாக தொடர்ச்சியாக அந்த பதவியில் நீடிக்கும் 2-வது தலைவர் என்ற பெருமையைப் பெற்றுள்ளார். பிரதமர் மோடியின் பதவிக்காலத்தில் உலக அரங்கில் இந்தியாவின் செல்வாக்கு அதிகரித்திருக்கிறது. பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் சாதனைப் பயணம் தொடர வாழ்த்துகிறேன்.

      இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

