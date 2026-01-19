என் மலர்
தமிழ்நாடு செய்திகள்
தமிழ்நாடு சலுகை கேட்கவில்லை தன் உரிமையான பங்கையே கேட்கிறது - எம்.பி. மாணிக்கம் தாகூர் கண்டனம்
- மதுரை, கோவை - தென் இந்தியாவின் முக்கிய வளர்ச்சி மையங்கள் ஓசூர் - தொழில், லாஜிஸ்டிக்ஸ், வேலைவாய்ப்பின் முதுகெலும்பு.
- ஏன் இந்த பாரபட்சம், மோடி? ஏன் தமிழ்நாடு தொடர்ந்து புறக்கணிக்கப்படுகிறது?
விருதுநகர் மக்களவை காங்கிரஸ் எம்.பி. மாணிக்கம் தாகூர் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் தள பதிவில்,
மதுரை மெட்ரோ ❌ No
கோவை மெட்ரோ ❌No
இப்போது ஓசூர் விமான நிலையமும் ❌No
ஒன்றுக்கொன்று தமிழ்நாட்டின் முக்கிய உள்கட்டமைப்பு திட்டங்கள் மறுக்கப்படுகின்றன. இந்த மாற்று அணுகுமுறை ஏன்?
ஜிடிபி, ஏற்றுமதி, எம்.எஸ்.எம்.இ., வேலைவாய்ப்பு -
இந்தியாவின் வளர்ச்சிக்கு தமிழ்நாடு முக்கிய பங்காற்றுகிறது.
ஆனால் மத்திய திட்டங்களில் மட்டும் புறக்கணிப்பா?
மதுரை, கோவை - தென் இந்தியாவின் முக்கிய வளர்ச்சி மையங்கள் ஓசூர் - தொழில், லாஜிஸ்டிக்ஸ், வேலைவாய்ப்பின் முதுகெலும்பு.
இந்த திட்டங்களை மறுப்பது கோடிக்கணக்கான மக்களின் வாய்ப்புகளை மறுப்பதுதான்.
அரசியல் ஒத்துழைப்பின் அடிப்படையிலா வளர்ச்சி?
கூட்டாட்சி என்பது பேச்சுக்காக மட்டுமா, நடைமுறையில்லையா?
தமிழ்நாடு சலுகை கேட்கவில்லை.
தன் உரிமையான பங்கையே கேட்கிறது.
வளர்ச்சியில் பாகுபாடு ஜனநாயகத்தில் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது.
ஏன் இந்த பாரபட்சம், மோடி?
ஏன் தமிழ்நாடு தொடர்ந்து புறக்கணிக்கப்படுகிறது?
மக்கள் கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.
உங்களுக்கும் மக்கள் No சொல்லுவார்கள் 2026 யில்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.