      முதலமைச்சர் தொகுதியில் 1.03 லட்சம் வாக்காளர்கள் நீக்கம்
      சென்னை

      முதலமைச்சர் தொகுதியில் 1.03 லட்சம் வாக்காளர்கள் நீக்கம்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்19 Dec 2025 7:05 PM IST
      • சென்னையில் மட்டும் 14.25 லட்சம் பெயர்கள் நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
      • எஸ்ஐஆர் பணிக்கு முன் சென்னையில் வாக்காளர் எண்ணிக்கை 40.04 லட்சமாக இருந்தது.

      இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்தின் அறிவுறுத்தலின்படி தமிழ்நாடு முழுவதும் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணி நடைபெற்றது. இதன் ஒரு பகுதியாக, வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் இன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

      தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் இன்று மதியம் 3 மணியளவில் வரைவு வாக்காளர் பட்டியலை வெளியிட்டார்.

      இந்நிலையில், சென்னை மாவட்டத்தில் உள்ள 16 தொகுதிகளுக்கு வெளியிடப்பட்ட வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் 14.25 லட்சம் பெயர்கள் நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

      இறந்தவர், இடம் பெயர்ந்தவர், இரட்டை பதிவு என மொத்தமாக சென்னையில் 14.25 லட்சம் பெயர்கள் பட்டியலில் இருந்த நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

      எஸ்ஐஆர் பணிக்கு முன் சென்னையில் வாக்காளர் எண்ணிக்கை 40.04 லட்சமாக இருந்தது.

      இது, எஸ்ஐஆர் பணிகளுக்கு பின் வாக்காளர் எண்ணிக்கை 25.79 லட்சமாக இருந்தது.

      இந்நிலையில், எஸ்ஐஆர்-க்கு பிறகு சென்னை மாவட்டத்தில் சட்டமன்றத் தொகுதி வாரியாக நீக்கப்பட்ட வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை

      ஆர்.கே.நகர் - 56,916

      பெரம்பூர் - 97,345

      கொளத்தூர் - 1,03,812

      வில்லிவாக்கம் - 97,960

      திரு.வி.க. நகர் - 59,043

      எழும்பூர் - 74,858

      ராயபுரம் - 51,711

      துறைமுகம் - 69,824

      சேப்பாக்கம் - 89,241

      ஆயிரம் விளக்கு - 96,981

      அண்ணாநகர் - 1,18,287

      விருகம்பாக்கம் - 1,10,824

      சைதாப்பேட்டை - 87,228

      தியாகராயநகர் - 95,999

      மயிலாப்பூர் - 87,668

      வேளச்சேரி - 1,27,521

