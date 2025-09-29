என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்தமிழ்நாடு செய்திகள்

      தமிழ்நாடு செய்திகள்

      கரூர் கூட்டநெரிசல்: Stampede என்ற ஆங்கில வார்த்தைக்கான சரியான அர்த்தம் என்ன?
      X

      கரூர் கூட்டநெரிசல்: Stampede என்ற ஆங்கில வார்த்தைக்கான சரியான அர்த்தம் என்ன?

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்29 Sept 2025 12:19 PM IST
      • கூட்ட நெரிசல் சம்பவங்களை ஆங்கிலத்தில் Stampede என்று குறிப்பிடுகிறார்கள்.
      • ஹத்ராஸ் கூட்டநெரிசலில் பலர் உயிரிழந்ததை அடுத்து Stampede என்ற வார்த்தை இந்திய அளவில் ட்ரெண்டானது.

      கரூரில் நேற்று முன்தினம் தமிழக வெற்றிக்கழகத்தின் சார்பில் நடைபெற்ற விஜய் பிரசார கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 10 குழந்தைகள் உட்பட 41 பேர் உயிரிழந்தனர்.

      இந்தியாவில் இந்த ஆண்டு மட்டும் (2025) கோவில் திருவிழாக்கள், அரசியல் நிகழ்ச்சிகள், ரெயில் நிலையங்கள் மற்றும் மகா கும்பமேளா போன்ற நிகழ்வுகளில் 100-க்கும் மேற்பட்டோர் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்துள்ளனர்.

      கூட்ட நெரிசல் சம்பவங்களை ஆங்கிலத்தில் Stampede என்று குறிப்பிடுகிறார்கள். கடந்தாண்டு உ.பி. மாநிலம் ஹத்ராஸில் ஏற்பட்ட கூட்டநெரிசலில் பலர் உயிரிழந்ததை அடுத்து Stampede என்ற வார்த்தை இந்திய அளவில் ட்ரெண்டானது.

      Stampede என்ற ஆங்கில வார்த்தைக்கான அர்த்தம் என்ன என்று உங்களுக்கு தெரியுமா? பெருமளவிலான மக்கள் ஒரே இடத்தை நோக்கி ஓடுவதை தான் ஆங்கிலத்தில் Stampede என்று குறிப்பிடுகிறார்கள்.

      2024ம் ஆண்டில் கூகுளில் இந்திய அளவில் அதிகமாக அர்த்தங்கள் தேடப்பட்ட வார்த்தைகளின் பட்டியலில் Stampede என்ற வார்த்தை 7-ம் இடம் பிடித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

      Karur Stampede TVK Vijay கரூர் கூட்ட நெரிசல் விஜய் தவெக stampede கூட்ட நெரிசல் 
      Next Story
      ×
        X