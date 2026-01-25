Live
      மொழிப்போர் தியாகிகளுக்கு வீரவணக்கம்! - கனிமொழி
      சென்னை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்25 Jan 2026 10:45 AM IST
      • அன்னைத் தமிழைக் காத்த தியாகிகளின் நினைவைப் போற்றிடும் நாள் இன்று.
      • இந்தித் திணிப்பிற்கு எதிராகப் போராடிய அவர்களின் வழியில் என்றும் நம் மொழியுரிமையைக் காத்து நிற்போம்.

      மொழிப்போர் தியாகிகள் வீரவணக்க நாளை முன்னிட்டு தி.மு.க. எம்.பி. கனிமொழி வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் தள பதிவில்,

      எண்ணில்லா போராட்டங்களும், விலை மதிப்பில்லா உயிர்த் தியாகங்களும் செய்து அன்னைத் தமிழைக் காத்த தியாகிகளின் நினைவைப் போற்றிடும் நாள் இன்று. இந்தித் திணிப்பிற்கு எதிராகப் போராடிய அவர்களின் வழியில் என்றும் நம் மொழியுரிமையைக் காத்து நிற்போம்.

      மொழிப்போர் தியாகிகளுக்கு வீரவணக்கம்!

      இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

