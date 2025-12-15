என் மலர்
தமிழ்நாடு செய்திகள்
2026 தேர்தலிலும் ராயபுரத்தில்தான் போட்டி - ஜெயக்குமார் உறுதி
- ஜெயக்குமார் ராயபுரம் தொகுதியில் போட்டியிட்டு 5 முறை வெற்றி பெற்றுள்ளார்.
- கடந்த தேர்தலில் திமுக வேட்பாளர் ஐட்ரீம் மூர்த்தியிடம் ஜெயக்குமார் தோல்வியடைந்தார்.
அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் ராயபுரம் தொகுதியில் போட்டியிட்டு 5 முறை வெற்றி பெற்றுள்ளார். கிட்டத்தட்ட 25 ஆண்டுகள் அந்த தொகுதியின் முடிசூடா மன்னனாக திகழ்ந்த ஜெயக்குமார் கடந்த தேர்தலில் திமுக வேட்பாளர் ஐட்ரீம் மூர்த்தியிடம் தோல்வியடைந்தார்.
அதிமுக தலைமை மீது ஜெயக்குமார் விரக்தியில் இருப்பதாகவும் விரைவில் அதிமுகவிலிருந்து ஜெயக்குமார் விலகுவார் என்று கூறப்பட்டது. இந்த தகவல் ஜெயக்குமார் மறுத்தார். மூச்சு உள்ளவரை அதிமுகவில் இருப்பேன் என்று தெரிவித்தார்.
இந்நிலையில், இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய ஜெயக்குமார், "2026 சட்டமன்றத் தேர்தலிலும் ராயபுரம் தொகுதியில்தான் போட்டியிடுவேன். இதில் NO DOUBT. 25 ஆண்டுகள் எனக்கு வெற்றியைக் கொடுத்த ராயபுரம் மக்களை விட்டுவிட்டு வேறு தொகுதிக்கு மாற மாட்டேன்" என்று உறுதியுடன் தெரிவித்தார்.
