என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்தமிழ்நாடு செய்திகள்

      தமிழ்நாடு செய்திகள்

      சென்னையில் இன்று உயர்நிலைப் பள்ளிகள் இயங்கும்- பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவிப்பு
      X
      சென்னை

      சென்னையில் இன்று உயர்நிலைப் பள்ளிகள் இயங்கும்- பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவிப்பு

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்14 Feb 2026 7:40 AM IST
      • பொதுவாக மாதத்தின் இரண்டாவது சனிக்கிழமை விடுமுறை தினமாகும்.
      • பாடத்திட்டங்களை முடிப்பதற்காக அல்லது ஈடுசெய்யும் வேலை நாளாக இன்று பள்ளிகள் இயங்கும்.

      சென்னையில் இன்று உயர்நிலைப்பள்ளிகள் செயல்படும் என பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவித்துள்ளது.

      அதன்படி, சென்னையில் உள்ள அனைத்து அரசு, அரசு உதவிபெறும் மற்றும் தனியார் உயர்நிலை/மேல்நிலைப் பள்ளிகள் இன்று வழக்கம்போல இயங்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

      பொதுவாக மாதத்தின் இரண்டாவது சனிக்கிழமை விடுமுறை தினமாக இருந்தாலும், பாடத்திட்டங்களை முடிப்பதற்காக அல்லது ஈடுசெய்யும் வேலை நாளாக இன்று பள்ளிகள் இயங்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

      குறிப்பாக, 10,12-ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு செய்முறை தேர்வுகள் நடைபெறுவதால் வகுப்புகள் நடத்த பள்ளிக்கல்வித்துறை உத்தரவிட்டுள்ளது.

      சென்னை பள்ளிகள் உயர்நிலைப்பள்ளிகள் பள்ளிகள் இயங்கும் பள்ளிக்கல்வித்துறை Schools Open School Education Department High Schools 
      Next Story
      ×
        X