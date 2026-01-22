என் மலர்
தமிழ்நாடு செய்திகள்
GOLD PRICE TODAY: சற்றே குறைந்த தங்கம், வெள்ளி விலை - இன்றைய நிலவரம்
- நேற்று தங்கம் விலையில் பெரிய ஏற்றம் இருந்தது.
- வெள்ளி விலை இன்று அதிரடியாக குறைந்து உள்ளது.
சென்னை:
தங்கம் விலை மீண்டும் ஏற்றம் கண்டு மக்களுக்கு 'ஷாக்' கொடுத்து வருகிறது. அதிலும் இம்மாதம் ஆரம்பத்தில் இருந்து தாறுமாறாக எகிறுகிறது. கடந்த 13-ந் தேதி ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 5 ஆயிரத்தை கடந்த நிலையில், நேற்று முன்தினம் ரூ.1 லட்சத்து 10 ஆயிரத்தையும் தாண்டிவிட்டது.
விலையை கேட்டாலே கிறுகிறுக்க வைக்கும் அளவுக்கு கடந்த 3 தினங்களாக அதன் ஏற்றம் படுவேகமாக இருப்பதை பார்க்க முடிகிறது. அதிலும் கடந்த சில நாட்களாகவே தங்கம் விலை காலை மற்றும் பிற்பகல் என 2 முறை மாற்றம் கண்டு வருகிறது.
அந்த வகையில் நேற்று முன்தினம் ஒரே நாளில் சவரனுக்கு ரூ.3,600 அதிகரித்திருந்தது. அதன் தொடர்ச்சியாக நேற்றும் தங்கம் விலையில் பெரிய ஏற்றம் இருந்தது.
நேற்று முன்தினம் ஒரு கிராம் ரூ.13 ஆயிரத்து 900-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 11 ஆயிரத்து 200-க்கும் விற்கப்பட்டது. நேற்று காலை நேர நிலவரப்படி, கிராமுக்கு ரூ.350-ம், சவரனுக்கு ரூ.2,800-ம் அதிகரித்திருந்த நிலையில், பிற்பகலில் மேலும் கிராமுக்கு ரூ.165-ம், சவரனுக்கு ரூ.1,320-ம் என ஒரே நாளில் கிராமுக்கு ரூ.515-ம், சவரனுக்கு ரூ.4,120-ம் உயர்ந்து, ஒரு கிராம் ரூ.14,415-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 15 ஆயிரத்து 320-க்கும் விற்பனை ஆனது. கடந்த 3 நாட்களில் மட்டும் கிராமுக்கு ரூ.1,135-ம், சவரனுக்கு ரூ.9 ஆயிரத்து 80-ம் உயர்ந்தது.
இது ஒரு பக்கம் தாக்கத்தை ஏற்படுத்த, வெள்ளி விலையும் மறுபுறம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்துகிறது. அதுவும் விண்ணை முட்டும் அளவுக்கு எகிறுகிறது. நேற்று கிராமுக்கு ரூ.5-ம், கிலோவுக்கு ரூ.5 ஆயிரமும் அதிகரித்து, ஒரு கிராம் ரூ.345-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.3 லட்சத்து 45 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனையானது.
இந்நிலையில் தங்கம் விலை இன்று அதிரடியாக குறைந்துள்ளது. சென்னையில் இன்று 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.1,720 குறைந்து ரூ.1,13,600-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.215 உயர்ந்து ரூ.14,200-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளி விலையும் இன்று அதிரடியாக குறைந்து உள்ளது. வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.5 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.340-க்கும் பார் வெள்ளி 3 லட்சத்து 40 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-
21-1-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,15,320
20-1-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,11,200
19-1-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,07,600
18-1-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,06,240
17-1-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,06,240
கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-
21-1-2026- ஒரு கிராம் ரூ.345
20-1-2026- ஒரு கிராம் ரூ.340
19-1-2026- ஒரு கிராம் ரூ.318
18-1-2026- ஒரு கிராம் ரூ.310
17-1-2026- ஒரு கிராம் ரூ.310