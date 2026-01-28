Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்தமிழ்நாடு செய்திகள்

      தமிழ்நாடு செய்திகள்

      GOLD PRICE TODAY : தங்கம், வெள்ளி விலை வரலாறு காணாத உயர்வு: இல்லத்தரசிகள் அதிர்ச்சி
      X
      சென்னை

      GOLD PRICE TODAY : தங்கம், வெள்ளி விலை வரலாறு காணாத உயர்வு: இல்லத்தரசிகள் அதிர்ச்சி

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்28 Jan 2026 9:42 AM IST
      • ராக்கெட் வேகத்தில் ஏறிவிட்டு, லேசாக குறைந்து வருகிறது.
      • தங்கம் புதிய உச்சத்தில் விற்பனையாகிறது.

      சென்னை:

      தங்கம் விலை கடந்த சில நாட்களாகவே ஏற்றம், இறக்கத்துடன் காணப்படுகிறது. ராக்கெட் வேகத்தில் ஏறிவிட்டு, லேசாக குறைந்து வருகிறது.

      அந்த வகையில், தங்கம் நேற்று முன்தினம் ஒரு கிராம் ரூ.15 ஆயிரத்து 25-க்கும், சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 20 ஆயிரத்து200-க்கும் என புதிய உச்சத்தை தொட்டது. நேற்று ரூ.65 குறைந்து கிராம் ரூ.14 ஆயிரத்து 960-க்கும், ரூ.520 குறைந்து சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 19 ஆயிரத்து 680-க்கும் விற்பனையானது.

      இந்த நிலையில், இன்று தங்கம் விலை அதிரடியாக உயர்ந்து புதிய உச்சத்தை தொட்டுள்ளது. கிராமுக்கு 370 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.15,330-க்கும் சவரனுக்கு 2,960 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு சவரன் ஒரு லட்சத்து 22 ஆயிரத்து 640 ரூபாய்க்கும் விற்பனையாகிறது. இதன் மூலம் தங்கம் புதிய உச்சத்தில் விற்பனையாகிறது.

      தங்கத்துக்கு போட்டியாக வெள்ளி விலையும் இன்று உயர்ந்துள்ளது. கிராமுக்கு 13 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி 400 ரூபாய்க்கும் பார் வெள்ளி ரூ.4 லட்சத்துக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

      27-1-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,19,680

      26-1-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,20,200

      25-1-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,18,000

      24-1-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,18,000

      23-1-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,16,400

      கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-

      27-1-2026- ஒரு கிராம் ரூ.387

      26-1-2026- ஒரு கிராம் ரூ.375

      25-1-2026- ஒரு கிராம் ரூ.65

      24-1-2026- ஒரு கிராம் ரூ.365

      23-1-2026- ஒரு கிராம் ரூ.345

      Gold Gold Price Today Gold Price தங்கம் தங்கம் விலை இன்றைய தங்கம் விலை 
      Next Story
      ×
        X