      தமிழ்நாடு செய்திகள்

      GOLD PRICE TODAY : இரண்டாவது நாளாக குறைந்த தங்கம் விலை - எவ்வளவு தெரியுமா?
      சென்னை

      GOLD PRICE TODAY : இரண்டாவது நாளாக குறைந்த தங்கம் விலை - எவ்வளவு தெரியுமா?

      27 Feb 2026 9:39 AM IST
      • நேற்று தங்கம் சவரனுக்கு 80 ரூபாய் குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.ரூ.1,19,360-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது.
      • வெள்ளி விலையில் மாற்றமில்லை.

      சென்னை:

      சென்னையில் ஆபரணத்தங்கத்தின் விலை தினந்தோறும் உயர்ந்து புதிய உச்சத்தில் விற்பனையாகிறது. இதனால் தங்கம் வாங்க நினைப்போருக்கு பெரும் அதிர்ச்சி அளித்து வருகிறது. அந்த வகையில் வார தொடக்க நாளான திங்கட்கிழமை சவரனுக்கு 1,440 ரூபாய், செவ்வாய்கிழமை 240 ரூபாய், புதன்கிழமை சவரனுக்கு 320 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.1,19,440-க்கு விற்பனையானது. அதனை தொடர்ந்து நேற்று தங்கம் சவரனுக்கு 80 ரூபாய் குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.ரூ.1,19,360-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது.

      இந்த நிலையில், இரண்டாவது நாளாக இன்றும் தங்கம் குறைந்துள்ளது. கிராமுக்கு 20 ரூபாய் குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.14,900-க்கும் சவரனுக்கு 160 ரூபாய் குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.1,19,200-க்கும் விற்பனையாகிறது.

      வெள்ளி விலையில் மாற்றமில்லை. ஒரு கிராம் வெள்ளி 295 ரூபாய்க்கும் பார் வெள்ளி 2 லட்சத்து 95 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

      26-02-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,19,360

      25-02-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,19,440

      24-02-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,19,120

      23-02-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,18,880

      22-02-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,17,440

      கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-

      26-02-2026- ஒரு கிராம் ரூ.295

      25-02-2026- ஒரு கிராம் ரூ.295

      24-02-2026- ஒரு கிராம் ரூ.290

      23-02-2026- ஒரு கிராம் ரூ.300

      22-02-2026- ஒரு கிராம் ரூ.290

