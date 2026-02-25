என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்தமிழ்நாடு செய்திகள்

      தமிழ்நாடு செய்திகள்

      GOLD PRICE TODAY : இன்றும் உயர்ந்த தங்கம் விலை - எவ்வளவு தெரியுமா?
      X
      சென்னை

      GOLD PRICE TODAY : இன்றும் உயர்ந்த தங்கம் விலை - எவ்வளவு தெரியுமா?

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்25 Feb 2026 9:35 AM IST
      • நேற்று சவரனுக்கு 240 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.1,19,120-க்கு விற்பனையானது.
      • வெள்ளி விலை இன்று உயர்ந்துள்ளது.

      சென்னை:

      சென்னையில் ஆபரணத்தங்கத்தின் விலை தினந்தோறும் உயர்ந்து புதிய உச்சத்தில் விற்பனையாகிறது. இதனால் தங்கம் வாங்க நினைப்போருக்கு பெரும் அதிர்ச்சி அளித்து வருகிறது. அந்த வகையில் வார தொடக்க நாளான நேற்றுமுன்தினம் சவரனுக்கு 1,440 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.1,18,880-க்கும், நேற்று சவரனுக்கு 240 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.1,19,120-க்கு விற்பனையானது.

      இந்த நிலையில், இன்றும் தங்கம் விலை உயர்ந்துள்ளது. அதன்படி கிராமுக்கு 40 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.14,930-க்கும் சவரனுக்கு 320 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.1,19,440-க்கும் விற்பனையாகிறது.

      தங்கத்தை தொடர்ந்து வெள்ளி விலையும் இன்று உயர்ந்துள்ளது. அதன்படி கிராமுக்கு 5 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி 295 ரூபாய்க்கும் பார் வெள்ளி 2 லட்சத்து 95 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

      24-02-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,19,120

      23-02-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,18,880

      22-02-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,17,440

      21-02-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,17,440

      20-02-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,15,360

      கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-

      24-02-2026- ஒரு கிராம் ரூ.290

      23-02-2026- ஒரு கிராம் ரூ.300

      22-02-2026- ஒரு கிராம் ரூ.290

      21-02-2026- ஒரு கிராம் ரூ.290

      20-02-2026- ஒரு கிராம் ரூ.270

      Gold Gold Price Today Gold Price தங்கம் தங்கம் விலை இன்றைய தங்கம் விலை 
      Next Story
      ×
        X