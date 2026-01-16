என் மலர்
GOLD PRICE TODAY : சற்று குறைந்த தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை... இன்றைய நிலவரம்
- ஒரு கிராம் வெள்ளி 306 ரூபாய்க்கும் பார் வெள்ளி 3 லட்சத்து 6 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
சென்னை:
சென்னையில் ஆபரணத்தங்கத்தின் விலை காலை, மாலை என இருவேளைகளில் உயர்ந்து வரலாறு காணாத உச்சத்தில் விற்பனையாகிறது. இதனால் சுபநிகழ்ச்சிகளுக்காக தங்கம் வாங்க நினைப்போருக்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி வருகிறது.
இந்த நிலையில், இன்று தங்கம் விலை சற்று குறைந்துள்ளது. கிராமுக்கு 60 ரூபாய் குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.13,230-க்கும் சவரனுக்கு 480 ரூபாய் குறைந்து ஒரு சவரன் ஒரு லட்சத்து 5 ஆயிரத்து 840 ரூபாய்க்கும் விற்பனையாகிறது.
தங்கத்துக்கு போட்டியாக உயர்ந்து வரும் வெள்ளி விலை இன்று சற்று குறைந்துள்ளது. கிராமுக்கு 4 ரூபாய் குறைந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி 306 ரூபாய்க்கும் பார் வெள்ளி 3 லட்சத்து 6 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-
15-1-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,06,320
14-1-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,06,240
13-1-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,05,360
12-1-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,04,960
11-1-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,03,200
கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-
15-1-2026- ஒரு கிராம் ரூ.310
14-1-2026- ஒரு கிராம் ரூ.307
13-1-2026- ஒரு கிராம் ரூ.292
12-1-2026- ஒரு கிராம் ரூ.287
11-1-2026- ஒரு கிராம் ரூ.275