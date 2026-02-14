என் மலர்
தமிழ்நாடு செய்திகள்
GOLD PRICE TODAY : வார இறுதி நாளில் அதிரடியாக உயர்ந்த தங்கம் விலை- எவ்வளவு தெரியுமா?
- வார இறுதி நாளான இன்று தங்கம் விலை அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது.
- வெள்ளி விலையில் மாற்றமில்லை.
சென்னை:
சென்னையில் ஆபரணத்தங்கத்தின் விலை தினந்தோறும் உயர்ந்து புதிய உச்சத்தில் விற்பனையாகிறது. காலை, மாலை என இருவேளைகளிலும் விலை உயர்ந்து அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தி வருகிறது.
இந்த நிலையில், வார இறுதி நாளான இன்று தங்கம் விலை அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது. அதன்படி கிராமுக்கு 160 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.14,560-க்கும் சவரனுக்கு 1,280 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.1,16,480-க்கும் விற்பனையாகிறது.
வெள்ளி விலையில் மாற்றமில்லாமல் ஒரு கிராம் வெள்ளி 280 ரூபாய்க்கும் பார் வெள்ளி ரூ.2 லட்சத்து 80 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.
கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-
13-02-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,15,200
12-02-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,16,800
11-02-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,18,320
10-02-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,16,640
09-02-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,17,200
கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-
13-02-2026- ஒரு கிராம் ரூ.280
12-02-2026- ஒரு கிராம் ரூ.300
11-02-2026- ஒரு கிராம் ரூ.300
10-02-2026- ஒரு கிராம் ரூ.300
09-02-2026- ஒரு கிராம் ரூ.300