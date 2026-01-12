Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்தமிழ்நாடு செய்திகள்

      தமிழ்நாடு செய்திகள்

      GOLD PRICE TODAY : ஜெட் வேகத்தில் உயர்ந்த தங்கம், வெள்ளி விலை... எவ்வளவு தெரியுமா?
      X
      சென்னை

      GOLD PRICE TODAY : ஜெட் வேகத்தில் உயர்ந்த தங்கம், வெள்ளி விலை... எவ்வளவு தெரியுமா?

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்12 Jan 2026 9:34 AM IST
      • தினமும் உயர்ந்து வரலாறு காணாத உச்சத்தில் தங்கம் விற்பனையாகிறது.
      • வெள்ளி விலையும் அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது.

      சென்னை:

      சென்னையில் ஆபரணத்தங்கத்தின் விலை காலை, மாலை என இருவேளைகளில் உயர்ந்து வரலாறு காணாத உச்சத்தில் விற்பனையாகிறது. இதனால் சுபநிகழ்ச்சிகளுக்காக தங்கம் வாங்க நினைப்போருக்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி வருகிறது.

      இந்த நிலையில், வார தொடக்க நாளான இன்று தங்கம் விலை அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது. கிராமுக்கு 220 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.13,120-க்கும் சவரனுக்கு 1,760 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு சவரன் ஒரு லட்சத்து 4 ஆயிரத்து 960 ரூபாய்க்கும் விற்பனையாகிறது.

      தங்கத்துக்கு போட்டியாக வெள்ளி விலையும் உயர்ந்துள்ளது. அந்த வகையில், இன்று ஒரே நாளில் கிராமுக்கு 12 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி 287 ரூபாய்க்கும் பார் வெள்ளி 2 லட்சத்து 87 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

      11-1-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,03,200

      10-1-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,03,200

      9-1-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,02,400

      8-1-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,02,000

      7-1-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,02,400

      கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-

      11-1-2026- ஒரு கிராம் ரூ.275

      10-1-2026- ஒரு கிராம் ரூ.275

      9-1-2026- ஒரு கிராம் ரூ.268

      8-1-2026- ஒரு கிராம் ரூ.272

      7-1-2026- ஒரு கிராம் ரூ.277

      Gold Gold Price Today Gold Price தங்கம் தங்கம் விலை இன்றைய தங்கம் விலை 
      Next Story
      ×
        X