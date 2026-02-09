என் மலர்
GOLD PRICE TODAY : வார தொடக்கத்தில் உயர்ந்த தங்கம், வெள்ளி விலை- எவ்வளவு தெரியுமா?
- கடந்த வார இறுதியில் தங்கம் ஒரு கிராம் ரூ.14,420-க்கும் சவரன் ரூ.1,15,360-க்கும் விற்பனையானது.
- தங்கத்தைப்போலவே வெள்ளி விலையும் உயர்ந்துள்ளது.
சென்னை:
சென்னையில் ஆபரணத்தங்கத்தின் விலை தினந்தோறும் உயர்ந்து புதிய உச்சத்தில் விற்பனையாகிறது. காலை, மாலை என இருவேளைகளிலும் விலை உயர்ந்து அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தி வருகிறது. கடந்த வார இறுதியில் தங்கம் ஒரு கிராம் ரூ.14,420-க்கும் சவரன் ரூ.1,15,360-க்கும் விற்பனையானது.
இந்த நிலையில், வார தொடக்க நாளான இன்று தங்கம் விலை அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது. அதன்படி கிராமுக்கு 230 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.14,650-க்கும் சவரனுக்கு 1,840 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.1,17,200-க்கும் விற்பனையாகிறது.
தங்கத்தைப்போலவே வெள்ளி விலையும் உயர்ந்துள்ளது. கிராமுக்கு 15 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி 300 ரூபாய்க்கும் பார் வெள்ளி ரூ.3 லட்சத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.
கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-
08-02-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,15,360
07-02-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,15,360
06-02-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,14,000
05-02-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,14,560
04-02-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,19,200
கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-
08-02-2026- ஒரு கிராம் ரூ.285
07-02-2026- ஒரு கிராம் ரூ.285
06-02-2026- ஒரு கிராம் ரூ.280
05-02-2026- ஒரு கிராம் ரூ.300
04-02-2026- ஒரு கிராம் ரூ.320