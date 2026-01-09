Live
      GOLD PRICE TODAY : சற்று உயர்ந்த தங்கம் விலை... இன்றைய நிலவரம்
      சென்னை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்9 Jan 2026 9:34 AM IST
      • வெள்ளி விலை இன்று குறைந்துள்ளது.
      • ஒரு கிராம் வெள்ளி 268 ரூபாய்க்கும் பார் வெள்ளி 2 லட்சத்து 68 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      சென்னை:

      சென்னையில் ஆபரணத்தங்கத்தின் விலை காலை, மாலை என இருவேளைகளில் உயர்ந்து வரலாறு காணாத உச்சத்தில் விற்பனையாகிறது. இதனால் சுபநிகழ்ச்சிகளுக்காக தங்கம் வாங்க நினைப்போருக்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி வருகிறது.

      இந்த நிலையில், இன்று தங்கம் விலை சற்று உயர்ந்துள்ளது. கிராமுக்கு 50 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.12,800-க்கும் சவரனுக்கு 400 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு சவரன் ஒரு லட்சத்து 2 ஆயிரத்து 400 ரூபாய்க்கும் விற்பனையாகிறது.

      தங்கத்துக்கு போட்டியாக உயர்ந்து வரும் வெள்ளி விலை இன்று குறைந்துள்ளது. அந்த வகையில், இன்று கிராமுக்கு 4 ரூபாய் குறைந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி 268 ரூபாய்க்கும் பார் வெள்ளி 2 லட்சத்து 68 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

      8-1-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,02,000

      7-1-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,02,400

      6-1-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,02,640

      5-1-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,02,080

      4-1-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,00,800

      கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-

      8-1-2026- ஒரு கிராம் ரூ.272

      7-1-2026- ஒரு கிராம் ரூ.277

      6-1-2026- ஒரு கிராம் ரூ.271

      5-1-2026- ஒரு கிராம் ரூ.266

      4-1-2026- ஒரு கிராம் ரூ.257

