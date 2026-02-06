Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்தமிழ்நாடு செய்திகள்

      தமிழ்நாடு செய்திகள்

      GOLD PRICE TODAY: காலையில் குறைந்து மதியம் உயர்ந்த தங்கம் விலை
      X
      சென்னை

      GOLD PRICE TODAY: காலையில் குறைந்து மதியம் உயர்ந்த தங்கம் விலை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்6 Feb 2026 4:06 PM IST
      • நேற்று தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.580 குறைந்தது.
      • வெள்ளி விலையும் குறைந்துள்ளது.

      சென்னை:

      சென்னையில் ஆபரணத்தங்கத்தின் விலை தினந்தோறும் உயர்ந்து புதிய உச்சத்தில் விற்பனையாகிறது. காலை, மாலை என இருவேளைகளிலும் விலை உயர்ந்து மக்களை அதிர்ச்சி அடையச்செய்கிறது. இதனிடையே நேற்று தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.580 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.14,320-க்கும் சவரனுக்கு ரூ.4,640 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.1,14,560-க்கு விற்பனையானது.

      இந்த நிலையில், இரண்டாவது நாளாக இன்றும் தங்கம் விலை குறைந்துள்ளது. இன்று காலை கிராமுக்கு 200 ரூபாய் குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.14,120-க்கும் சவரனுக்கு 1,600 ரூபாய் குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.1,12,960-க்கும் விற்பனையானது. இந்த நிலையில், தற்போது ஒரு கிராம் தங்கம் விலை ரூ. 130 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,250-க்கும், ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் விலை ரூ. 1040 உயர்ந்து ரூ. 1,14,500-க்கும் விற்பனையாகிறது.

      இன்று காலை வெள்ளி விலை கிராமுக்கு 20 ரூபாய் குறைந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி 280 ரூபாய்க்கும் பார் வெள்ளி ரூ.2 லட்சத்து 80 ஆயிரத்துக்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில் தற்போது மாற்றம் இன்றி அதே விலையில் விற்பனையாகிறது.

      கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

      05-02-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,14,560

      04-02-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,19,200

      03-02-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,14,160

      02-02-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,11,600

      01-02-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,19,200

      கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-

      05-02-2026- ஒரு கிராம் ரூ.300

      04-02-2026- ஒரு கிராம் ரூ.320

      03-02-2026- ஒரு கிராம் ரூ.300

      02-02-2026- ஒரு கிராம் ரூ.300

      01-02-2026- ஒரு கிராம் ரூ.320

      Gold Gold Price Today Gold Price தங்கம் தங்கம் விலை இன்றைய தங்கம் விலை 
      Next Story
      ×
        X