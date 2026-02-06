Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்தமிழ்நாடு செய்திகள்

      தமிழ்நாடு செய்திகள்

      GOLD PRICE TODAY : தொடர் சரிவில் தங்கம், வெள்ளி விலை : இன்றைய நிலவரம்
      X
      சென்னை

      GOLD PRICE TODAY : தொடர் சரிவில் தங்கம், வெள்ளி விலை : இன்றைய நிலவரம்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்6 Feb 2026 9:37 AM IST
      • நேற்று தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.580 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.14,320-க்கும் சவரனுக்கு ரூ.4,640 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.1,14,560-க்கு விற்பனையானது.
      • வெள்ளி விலையும் குறைந்துள்ளது.

      சென்னை:

      சென்னையில் ஆபரணத்தங்கத்தின் விலை தினந்தோறும் உயர்ந்து புதிய உச்சத்தில் விற்பனையாகிறது. காலை, மாலை என இருவேளைகளிலும் விலை உயர்ந்து மக்களை அதிர்ச்சி அடையச்செய்கிறது. இதனிடையே நேற்று தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.580 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.14,320-க்கும் சவரனுக்கு ரூ.4,640 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.1,14,560-க்கு விற்பனையானது.

      இந்த நிலையில், இரண்டாவது நாளாக இன்றும் தங்கம் விலை குறைந்துள்ளது. கிராமுக்கு 200 ரூபாய் குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.14,120-க்கும் சவரனுக்கு 1,600 ரூபாய் குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.1,12,960-க்கும் விற்பனையாகிறது.

      வெள்ளி விலையும் கிராமுக்கு 20 ரூபாய் குறைந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி 280 ரூபாய்க்கும் பார் வெள்ளி ரூ.2 லட்சத்து 80 ஆயிரத்துக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

      05-02-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,14,560

      04-02-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,19,200

      03-02-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,14,160

      02-02-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,11,600

      01-02-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,19,200

      கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-

      05-02-2026- ஒரு கிராம் ரூ.300

      04-02-2026- ஒரு கிராம் ரூ.320

      03-02-2026- ஒரு கிராம் ரூ.300

      02-02-2026- ஒரு கிராம் ரூ.300

      01-02-2026- ஒரு கிராம் ரூ.320

      Gold Gold Price Today Gold Price தங்கம் தங்கம் விலை இன்றைய தங்கம் விலை 
      Next Story
      ×
        X