      தமிழ்நாடு செய்திகள்

      GOLD PRICE TODAY : போர் பதற்றம் எதிரொலி: வார விடுமுறையில் அதிரடியாக உயர்ந்த தங்கம் விலை
      சென்னை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்1 March 2026 10:46 AM IST (Updated: 1 March 2026 11:50 AM IST)
      • நேற்று அதிரடியாக காலை, மாலை என இருவேளைகளில் தங்கம் விலை உயர்ந்தது.
      • பங்குச் சந்தைகளுக்கு விடுமுறை தினமான இன்றும் தங்கம் விலை உயர்ந்துள்ளது.

      சென்னை:

      ஆபரணத்தங்கத்தின் விலை தினந்தோறும் உயர்ந்து புதிய உச்சத்தில் விற்பனையாகிறது. இதனால் சுப நிகழ்ச்சிகளுக்கு தங்கம் வாங்க நினைப்போர் மத்தியில் கவலையை ஏற்படுத்தியது. இதனிடையே கடந்த 23-ந்தேதியில் இருந்து தங்கம் ஓரளவு உயர்ந்து விற்பனையான நிலையில் நேற்று அதிரடியாக காலை, மாலை என இருவேளைகளில் உயர்ந்து தங்கம் கிராமுக்கு 650 ரூபாயும் சவரனுக்கு 5200 ரூபாயும் உயர்ந்து ஒரு சவரன் 1,24,400-க்கு விற்பனையாது.

      இதற்கு காரணம் ஈரான் மீது அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் நடத்தி வரும் தாக்குதலே என நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர். இதனால் போர் பதற்றம் நீளும் வரை தங்கம் விலை உயரலாம் என கருதப்படுகிறது.

      அந்த வகையில், பங்குச் சந்தைகளுக்கு இன்று விடுமுறையானாலும் தங்கம் விலை உயர்ந்துள்ளது. அதன் படி வாரவிடுமுறையான இன்று தங்கம் கிராமுக்கு 225 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.15,775-க்கும் சவரனுக்கு 1800 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.1,26,200-க்கும் விற்பனையாகிறது.

      அதேபோல் வெள்ளி விலையும் இன்று அதிகரித்துள்ளது. நேற்று ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.320-க்கு விற்கப்பட்டது. இன்று கிராமுக்கு 5 ரூபாய் அதிகரித்து ரூ.325-க்கு விற்கப்படுகிறது. ஒரு கிலோ பார் வெள்ளி ரூ.3 லட்சத்து 25 ஆயிரத்துக்கு விற்பனையாகிறது.

      கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

      28-02-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,24,400

      27-02-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,19,200

      26-02-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,19,360

      25-02-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,19,440

      24-02-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,19,120

      கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-

      28-02-2026- ஒரு கிராம் ரூ.320

      27-02-2026- ஒரு கிராம் ரூ.295

      26-02-2026- ஒரு கிராம் ரூ.295

      25-02-2026- ஒரு கிராம் ரூ.295

      24-02-2026- ஒரு கிராம் ரூ.290

      23-02-2026- ஒரு கிராம் ரூ.300

