இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வெளியீடு... சென்னையில் 28.30 லட்சம் பேர்!
- முன்னதாக வரைவு வாக்களர் பட்டியல் டிச.19 அன்று வெளியிடப்பட்டது.
- சென்னையில் அதிக வாக்காளர்கள் உள்ள தொகுதி பெரம்பூர் ஆகும்.
தமிழ்நாட்டில் இன்னும் இரண்டு மாதங்களில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற உள்ளநிலையில், மாநிலம் முழுவதும் வாக்காளர் சிறப்புத் தீவிர திருத்த பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. சிறப்பு தீவிரத் திருத்தத்தைத் தொடர்ந்து தமிழ்நாடு முழுவதும் இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டது.
சென்னை வாக்காளர் பட்டியலை மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் மற்றும் மாநகராட்சி ஆணையர் குமரகுருபரன் வெளியிட்டனர். முன்னதாக வரைவு வாக்களர் பட்டியல் டிச.19 அன்று வெளியிடப்பட்டது. சென்னையில் வெளியிடப்பட்ட வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் சுமார் 14.25 லட்சம் பேர் நீக்கப்பட்டுள்ளனர். இதனைத்தொடர்ந்து விடுப்பட்டவர்கள் மீண்டும் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டது. இந்நிலையில் இன்று இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வெளியானது.
அதன்படி தற்போது சென்னையின் மொத்த வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கை 28,30,936. இதில் ஆண்கள் 13,65,763, பெண்கள் 14,64,344 ஆகும். மூன்றாம் பாலினத்தவர் 829 பேர். சென்னையில் அதிக வாக்காளர்கள் உள்ள தொகுதி பெரம்பூர் ஆகும். பெரம்பூரில் 2,22,792 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். துறைமுகத்தில் 1,16,896 வாக்களர் உள்ளனர். மாவட்டம் முழுவதும் மொத்தம் 4,079 வாக்குச் சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
பொதுமக்கள் தங்கள் பெயர்களை வாக்காளர் சேவை இணையதளம் (voters.eci.gov.in) அல்லது தமிழக தேர்தல் ஆணைய இணையதளத்தில் (elections.tn.gov.in) சரிபார்த்துக் கொள்ளலாம். மேலும், சென்னை மாநகராட்சி மண்டல அலுவலகங்கள் மற்றும் அந்தந்த பகுதிகளில் உள்ள வாக்குச் சாவடிகளிலும் இந்தப் பட்டியலைப் பார்வையிடலாம்