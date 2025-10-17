என் மலர்
திமுகவோட உருட்டுக்கடை அல்வா: எடப்பாடி பழனிசாமி கிண்டல்
- திமுக 2021 தேர்தலின்போது 525 வாக்குறுதிகளை வழங்கியது.
- அதில் 10 சதவீதம் வாக்குறுதிகளை கூட நிறைவேற்றவில்லை.
தமிழக சட்டசபை கூட்டத்தொடர் நடைபெற்று வருகிறது. 2021 தேர்தலின்போது திமுக அளித்த தேர்தல் வாக்குறுதிகளில் பெரும்பாலானவற்றை நிறைவேற்றவில்லை என்று எதிர்க்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி தொடர்ந்து விமர்சித்து வருகிறார்.
இன்று சட்டசபை வளாகத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது செய்தியாளர்கள் உள்பட அங்கிருந்தவர்களுக்கு திமுக-வின் உருட்டுக்கடை அல்வா என எழுதப்பட்டிருந்த பாக்கெட்டை வழங்கினார்.
மேலும், "திமுக 2021 தேர்தலின்போது 525 வாக்குறுதிகளை வழங்கியது. அதில் 10 சதவீதம் வாக்குறுதிகளை கூட நிறைவேற்றவில்லை. எல்லோருக்கும் அல்வா கொடுத்திட்டாங்க. இந்த அரசாங்கத்தில் இப்படிப்பட்ட அல்வாதான் கிடைக்கும். அத்துடன் ருசியாக இருக்கான்னு பார்த்து சொல்லுங்க" என்றார்.
இந்த அரசாங்கம் மக்களுக்கு அல்வா கொடுத்து எப்படி ஏமாற்றுகிறது என்பதை மக்கள் உணர வேண்டும்.
