Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்தமிழ்நாடு செய்திகள்

      தமிழ்நாடு செய்திகள்

      வருகிற 13-ந்தேதி தி.மு.க. மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம்
      X
      சென்னை

      வருகிற 13-ந்தேதி தி.மு.க. மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்8 Aug 2025 1:43 PM IST
      • அண்ணா அறிவாலயம் கலைஞர் அரங்கில் கூட்டம் நடைபெறும்.
      • மாவட்ட கழக செயலாளர்கள் அனைவரும் தவறாமல் கலந்து கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

      சென்னை:

      தி.மு.க. பொதுச்செயலாளர் துரைமுருகன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில்,

      தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் தி.மு.க. மாவட்டக் கழக செயலாளர்கள் கூட்டம் வருகிற 13-ந்தேதி புதன்கிழமை காலை 10.30 மணி அளவில் சென்னை அண்ணா அறிவாலயம் கலைஞர் அரங்கில் நடைபெறும்.

      ஓரணியில் தமிழ்நாடு- உறுப்பினர் சேர்க்கை தொடர்பாக நடைபெறும் இக்கூட்டத்தில் மாவட்ட கழக செயலாளர்கள் அனைவரும் தவறாமல் கலந்து கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

      DMK Durai Murugan திமுக திமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் துரைமுருகன் முக ஸ்டாலின் 
      Next Story
      ×
        X