      துணை முதல்வர் உதயநிதி பிறந்தநாள் - எம்.பி. கமல்ஹாசன் வாழ்த்து
      சென்னை

      துணை முதல்வர் உதயநிதி பிறந்தநாள் - எம்.பி. கமல்ஹாசன் வாழ்த்து

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்27 Nov 2025 10:07 AM IST
      • தமிழ்நாடு துணை முதல்வர், எப்போதும் இனியவர்
      • என் அன்பிற்குரிய இளவல் உதயநிதி ஸ்டாலின் நீடு வாழ்க.

      துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் இன்று தனது 49-வது பிறந்தநாளை கொண்டாடுகிறார்.

      இந்நிலையில், மக்கள் நீதி மய்யத்தின் தலைவரும் மாநிலங்களவை எம்.பி.யாக கமல்ஹாசன், துணை முதலமைச்சர் உதயநிதிக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். இதுதொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் தள பதிவில்,

      தமிழ்நாடு துணை முதல்வர், எப்போதும் இனியவர், என் அன்பிற்குரிய இளவல் உதயநிதி ஸ்டாலின் நீடு வாழ்க.

      பொன்றாப் புகழுடனும் குன்றாப் பெருமையோடும் நிலைத்து வளர்க.

      இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

