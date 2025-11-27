Live
      மக்கள் நல அரசியல்வாதியாக உதயநிதி சிறப்பாக பணியாற்ற வாழ்த்துகள் - பா.ஜ.க. செய்தி தொடர்பாளர்
      சென்னை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்27 Nov 2025 11:14 AM IST
      • தி.மு.க. இளைஞரணி செயலாளர், துணை முதல்வர், சகோதரர் உதயநிதிக்கு இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள்.
      • உதயநிதி தேசிய சிந்தனை கொண்ட வெற்றிகரமான மக்கள் நல அரசியல்வாதியாக சிறப்பாக பணியாற்ற வாழ்த்துகிறேன்.

      துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் இன்று தனது 49-வது பிறந்தநாளை கொண்டாடுகிறார்.

      இந்நிலையில், பா.ஜ.க. செய்தி தொடர்பாளர் ஏஎன்எஸ் பிரசாத் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். அவர் வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்து செய்தியில்,

      இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

