      தமிழ்நாடு செய்திகள்

      மதுரையில் உலகத் தரம் வாய்ந்த ஹாக்கி மைதானம்- திறந்து வைத்த துணை முதலமைச்சர்
      மதுரை

      மதுரையில் உலகத் தரம் வாய்ந்த ஹாக்கி மைதானம்- திறந்து வைத்த துணை முதலமைச்சர்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்22 Nov 2025 7:05 PM IST
      • ரூ.20 கோடி மதிப்பில் கட்டப்பட்டுள்ள புதிய ஹாக்கி மைதானம்.
      • 14வது ஜூனியர் உலகக்கோப்பை ஆண்கள் ஹாக்கி போட்டிகள் தொடங்குகிறது.

      மதுரையில் புதிதாக கட்டப்பட்ட சர்வதேச ஹாக்கி மைதானத்தை துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் திறந்து வைத்தார்.

      மதுரை ரேஸ்கோர்ஸ் விளையாட்டு மைதானத்தில் ரூ.20 கோடி மதிப்பில் கட்டப்பட்டுள்ள புதிய ஹாக்கி மைதானம் திறக்கப்பட்டுள்ளது.

      புதிதாக திறக்கப்பட்ட ஹாக்கி மைதானத்தில் வரும் 28ம் தேதி 14வது ஜூனியர் உலகக்கோப்பை ஆண்கள் ஹாக்கி போட்டிகள் தொடங்குகிறது.

