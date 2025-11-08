என் மலர்
SIR பணிகளில் குழப்பம் - வாக்காளர் பதிவு அலுவலக தொடர்பு எண்கள் அறிவிப்பு
- பணியாளர்களுக்கும், வாக்காளர்களுக்கும் இடையே வாக்குவாதம் நடப்பதாகவும் தெரிய வந்துள்ளது.
- வாக்காளர் பதிவு அலுவலக உதவி மையங்களின் போன் நம்பர்களை வெளியிட்டுள்ளது.
தேர்தல் ஆணையத்தின் உத்தரவுபடி தமிழ்நாட்டில் தற்போது வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் செய்யும் பணிகள் நடந்து வருகிறது. பெரும்பாலான இடங்களில் வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தத்துக்கான விண்ணப்ப படிவங்கள் கொடுக்கும்போது குழப்பம் ஏற்படுவதாகவும், பணியாளர்களுக்கும், வாக்காளர்களுக்கும் இடையே வாக்குவாதம் நடப்பதாகவும் தெரிய வந்துள்ளது.
இதையடுத்து சென்னை மாநகராட்சி ஒவ்வொரு சட்டசபை தொகுதிக்கான மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரி மற்றும் அவர்கள் தலைமையில் இயங்கும் வாக்காளர் பதிவு அலுவலக உதவி மையங்களின் போன் நம்பர்களை வெளியிட்டுள்ளது.
இந்த போன் நம்பர்களில் தொடர்பு கொண்டு அந்தந்த தொகுதி வாக்காளர்கள் தங்களுக்கு தேவையான உதவிகளை பெறலாம் என்று அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளது. ஒவ்வொரு தொகுதிக்கான உதவி மைய எண்கள் விவரம் வருமாறு:-
|எண்
|தொகுதி
|போன் நம்பர்
|1
|ஆர்.கே.நகர்
|9445190204, 8072155700
|2
|பெரம்பூர்
|9445190204, 8015959489
|3
|கொளத்தூர்
|9445190206, 7812811462
|4
|வில்லிவாக்கம்
|9445190208, 7845960946
|5
|திரு.வி.க.நகர்
|9445190206, 9791755291
|6
|எழும்பூர்
|9445190205, 9941634048
|7
|ராயபுரம்
|9445190205, 7867070540
|8
|துறைமுகம்
|9445190205, 8778381704
|9
|சேப்பாக்கம்-திருவல்லிக்கேணி
|9445190209, 9884759592
|10
|ஆயிரம்விளக்கு
|9445190209, 9626150261
|11
|அண்ணாநகர்
|9445190208, 8680973846
|12
|விருகம்பாக்கம்
|9445190210, 7358275141
|13
|சைதாப்பேட்டை
|9445190213, 7358032562
|14
|தியாகராயநகர்
|9445190210, 7418556441
|15
|மயிலாப்பூர்
|9445190209, 9789895378
|16
|வேளச்சேரி
|9445190213, 9499932846
|17
|மதுரவாயல்
|9445190091
|18
|அம்பத்தூர்
|9445190207
|19
|மாதவரம்
|9003595898
|20
|திருவொற்றியூர்
|9445190201
|21
|சோழிங்கநல்லூர்
|9445190214, 9445190215
|22
|ஆலந்தூர்
|9445190212
