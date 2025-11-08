Live
      SIR பணிகளில் குழப்பம் - வாக்காளர் பதிவு அலுவலக தொடர்பு எண்கள் அறிவிப்பு
      சென்னை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்8 Nov 2025 12:35 PM IST
      • பணியாளர்களுக்கும், வாக்காளர்களுக்கும் இடையே வாக்குவாதம் நடப்பதாகவும் தெரிய வந்துள்ளது.
      • வாக்காளர் பதிவு அலுவலக உதவி மையங்களின் போன் நம்பர்களை வெளியிட்டுள்ளது.

      தேர்தல் ஆணையத்தின் உத்தரவுபடி தமிழ்நாட்டில் தற்போது வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் செய்யும் பணிகள் நடந்து வருகிறது. பெரும்பாலான இடங்களில் வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தத்துக்கான விண்ணப்ப படிவங்கள் கொடுக்கும்போது குழப்பம் ஏற்படுவதாகவும், பணியாளர்களுக்கும், வாக்காளர்களுக்கும் இடையே வாக்குவாதம் நடப்பதாகவும் தெரிய வந்துள்ளது.

      இதையடுத்து சென்னை மாநகராட்சி ஒவ்வொரு சட்டசபை தொகுதிக்கான மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரி மற்றும் அவர்கள் தலைமையில் இயங்கும் வாக்காளர் பதிவு அலுவலக உதவி மையங்களின் போன் நம்பர்களை வெளியிட்டுள்ளது.

      இந்த போன் நம்பர்களில் தொடர்பு கொண்டு அந்தந்த தொகுதி வாக்காளர்கள் தங்களுக்கு தேவையான உதவிகளை பெறலாம் என்று அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளது. ஒவ்வொரு தொகுதிக்கான உதவி மைய எண்கள் விவரம் வருமாறு:-


      எண் தொகுதி போன் நம்பர்
      1 ஆர்.கே.நகர் 9445190204, 8072155700
      2 பெரம்பூர் 9445190204, 8015959489
      3 கொளத்தூர் 9445190206, 7812811462
      4 வில்லிவாக்கம் 9445190208, 7845960946
      5 திரு.வி.க.நகர் 9445190206, 9791755291
      6 எழும்பூர் 9445190205, 9941634048
      7 ராயபுரம் 9445190205, 7867070540
      8 துறைமுகம் 9445190205, 8778381704
      9 சேப்பாக்கம்-திருவல்லிக்கேணி 9445190209, 9884759592
      10 ஆயிரம்விளக்கு 9445190209, 9626150261
      11 அண்ணாநகர் 9445190208, 8680973846
      12 விருகம்பாக்கம் 9445190210, 7358275141
      13 சைதாப்பேட்டை 9445190213, 7358032562
      14 தியாகராயநகர் 9445190210, 7418556441
      15 மயிலாப்பூர் 9445190209, 9789895378
      16 வேளச்சேரி 9445190213, 9499932846
      17 மதுரவாயல் 9445190091
      18 அம்பத்தூர் 9445190207
      19 மாதவரம் 9003595898
      20 திருவொற்றியூர் 9445190201
      21 சோழிங்கநல்லூர் 9445190214, 9445190215
      22 ஆலந்தூர் 9445190212


      வாக்காளர் சிறப்பு திருத்த முகாம் வாக்காளர் பட்டியல் 
