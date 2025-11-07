Live
      எந்த கொம்பனாலும் தி.மு.க.வை அழிக்க முடியாது- முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்7 Nov 2025 10:43 AM IST
      சென்னை அண்ணா அறிவாலயம் கலைஞர் அரங்கத்தில் தி.மு.க. நிர்வாகியின் இல்லத் திருமண விழா நடைபெற்றது. இதில் பங்கேற்று திருமணத்தை நடத்தி வைத்த தி.மு.க. தலைவரும் முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின் மணமக்களை வாழ்த்தினார். இதன்பின் அவர் பேசியதாவது:-

      * வாக்காளர் சிறப்பு தீவிர திருத்தப்பணிகளை தி.மு.க.வினர் உன்னிப்பாக கண்காணிக்க வேண்டும்.

      * S.I.R. என்பது நெருக்கடி நிலையை போன்றது. அதை எதிர்த்து உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளோம்.

      * தி.மு.க.வை அழித்து விடலாம் என யார் யாரோ புறப்பட்டுள்ளனர். எந்த கொம்பனாலும் அழிக்க முடியாது.

      * யாரும் தி.மு.க.வை எந்த காலத்திலும் தொட்டுக்கூட பார்க்க முடியாது என்றார்.

