எந்த கொம்பனாலும் தி.மு.க.வை அழிக்க முடியாது- முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்
சென்னை அண்ணா அறிவாலயம் கலைஞர் அரங்கத்தில் தி.மு.க. நிர்வாகியின் இல்லத் திருமண விழா நடைபெற்றது. இதில் பங்கேற்று திருமணத்தை நடத்தி வைத்த தி.மு.க. தலைவரும் முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின் மணமக்களை வாழ்த்தினார். இதன்பின் அவர் பேசியதாவது:-
* வாக்காளர் சிறப்பு தீவிர திருத்தப்பணிகளை தி.மு.க.வினர் உன்னிப்பாக கண்காணிக்க வேண்டும்.
* S.I.R. என்பது நெருக்கடி நிலையை போன்றது. அதை எதிர்த்து உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளோம்.
* தி.மு.க.வை அழித்து விடலாம் என யார் யாரோ புறப்பட்டுள்ளனர். எந்த கொம்பனாலும் அழிக்க முடியாது.
* யாரும் தி.மு.க.வை எந்த காலத்திலும் தொட்டுக்கூட பார்க்க முடியாது என்றார்.
