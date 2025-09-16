Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்தமிழ்நாடு செய்திகள்

      தமிழ்நாடு செய்திகள்

      ராமசாமி படையாட்சியார் சிலைக்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் மரியாதை
      X
      சென்னை

      ராமசாமி படையாட்சியார் சிலைக்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் மரியாதை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்16 Sept 2025 10:37 AM IST
      • ராமசாமி படையாட்சியாரின் 108-வது பிறந்த தினத்தையொட்டி தமிழக அரசு சார்பில் மரியாதை செலுத்தப்பட்டது.
      • கிண்டியில் உள்ள ராமசாமி படையாட்சியாரின் சிலைக்கு மு.க.ஸ்டாலின் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார்.

      விடுதலை போராட்ட வீரரும் முன்னாள் அமைச்சருமான எஸ்.எஸ். ராமசாமி படையாச்சியாரின் 108-வது பிறந்த தினத்தையொட்டி, தமிழக அரசு சார்பில் மரியாதை செலுத்தப்பட்டது.

      சென்னை கிண்டியில் உள்ள எஸ்.எஸ். ராமசாமி படையாச்சியாரின் சிலைக்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார். அவரைத்தொடர்ந்து அமைச்சர்கள், மேயர் உள்ளிட்டோர் மரியாதை செலுத்தினர்.

      MK Stalin SS Ramasamy Padayachi ராமசாமி படையாட்சியார் முக ஸ்டாலின் 
      Next Story
      ×
        X