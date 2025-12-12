என் மலர்tooltip icon
      தங்கள் வெற்றிக்கொடி தொடர்ந்து பறக்கட்டும்!- ரஜினிக்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பிறந்தநாள் வாழ்த்து
      சென்னை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்12 Dec 2025 7:13 AM IST
      சென்னை:

      நடிகர் ரஜினிகாந்த் இன்று தனது 75-வது பிறந்தநாளை கொண்டாடுகிறார். அவரது பிறந்தநாளை ரஜினி ரசிகர்கள் திருவிழாவாக கொண்டாடி வருகின்றனர்.

      இந்த நிலையில், தி.முக. தலைவரும் முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின் எக்ஸ் தள பக்கத்தில் வெளியிட்டுள் பதிவில்,

      ரஜினிகாந்த் = வயதை வென்ற வசீகரம்!

      மேடையில் ஏறினால் அனைவரையும் மகிழ்விக்கும் சொல்வன்மை!

      உள்ளொன்று வைத்துப் புறமொன்று பேசாத கள்ளம் கபடமற்ற நெஞ்சம்!

      ஆறிலிருந்து அறுபதுவரைக்கும் அரைநூற்றாண்டாகக் கவர்ந்திழுக்கும் என் நண்பர் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்களுக்கு உளம் நிறைந்த பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள்!

      மென்மேலும் பல வெற்றிப் படைப்புகளை அளித்து, மக்களின் அன்போடும் ஆதரவோடும் தங்கள் வெற்றிக்கொடி தொடர்ந்து பறக்கட்டும்! என்று கூறியுள்ளார்.

