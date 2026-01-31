என் மலர்tooltip icon
      பெரம்பலூர் அருகே கார் மோதி விபத்து- பாதயாத்திரை பக்தர்கள் 4 பேர் உயிரிழப்பு
      பெரம்பலூர்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்31 Jan 2026 7:16 AM IST
      • பாதயாத்திரை பக்தர்கள் மீது சென்னையில் இருந்து திருச்சி மார்க்கமாக சென்ற கார் மோதியது.
      • விபத்தில் கடலூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த 3 பேரும், சேலத்தை சேர்ந்த ஒருவரும் உயிரிழந்தனர்.

      பெரம்பலூர் அருகே விபத்தில் சமயபுரம் கோவிலுக்கு பாதயாத்திரையாக சென்ற பக்தர்கள் 4 பேர் பலியாகினர்.

      பெரம்பலூர் மாவட்டம் சிறுவாச்சூர் அருகே சாலையில் நடந்து சென்ற சமயபுரம் பாதயாத்திரை பக்தர்கள் மீது சென்னையில் இருந்து திருச்சி மார்க்கமாக சென்ற கார் மோதியது. இந்த விபத்தில் 4 பக்தர்கள் பலியாகினர். விபத்தில் கடலூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த 3 பேரும், சேலத்தை சேர்ந்த ஒருவரும் உயிரிழந்தனர்.

      விபத்தை ஏற்படுத்திய சென்னை திருசூலத்தை சேர்ந்த கார் ஓட்டுநரை கைது செய்த காவல்துறையினர் அவரிடம் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

      Accident விபத்து உயிரிழப்பு 
