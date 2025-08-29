என் மலர்
தமிழ்நாடு செய்திகள்
சிவகங்கையில் பா.ஜ.க. நிர்வாகி படுகொலை
சிவகங்கை நகர பா.ஜ.க. வர்த்தகப் பிரிவு தலைவர் சதீஷ் என்பவர் படுகொலை செய்யப்பட்டுள்ளார். சிவகங்கை காவலர் குடியிருப்பு எதிரே வாகன பழுது நீக்கும் கடையை சதீஷ் நடத்தி வந்தார்.
இந்நிலையில் சதீஷை நேற்றிரவு மர்ம கும்பல் அடித்தே கொலை செய்ததாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
இந்த கொலை தொடர்பாக 5-க்கும் மேற்பட்டவர்களிடம் போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
