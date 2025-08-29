Live
      தமிழ்நாடு செய்திகள்

      சிவகங்கையில் பா.ஜ.க. நிர்வாகி படுகொலை
      சிவகங்கை

      சிவகங்கையில் பா.ஜ.க. நிர்வாகி படுகொலை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்29 Aug 2025 7:46 AM IST
      • சிவகங்கை காவலர் குடியிருப்பு எதிரே வாகன பழுது நீக்கும் கடையை சதீஷ் நடத்தி வந்தார்.
      • சதீஷை நேற்றிரவு மர்ம கும்பல் அடித்தே கொலை செய்ததாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

      சிவகங்கை நகர பா.ஜ.க. வர்த்தகப் பிரிவு தலைவர் சதீஷ் என்பவர் படுகொலை செய்யப்பட்டுள்ளார். சிவகங்கை காவலர் குடியிருப்பு எதிரே வாகன பழுது நீக்கும் கடையை சதீஷ் நடத்தி வந்தார்.

      இந்நிலையில் சதீஷை நேற்றிரவு மர்ம கும்பல் அடித்தே கொலை செய்ததாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

      இந்த கொலை தொடர்பாக 5-க்கும் மேற்பட்டவர்களிடம் போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

      BJP Executive murdered Sivaganga சிவகங்கை பாஜக நிர்வாகி கொலை 
