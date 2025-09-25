என் மலர்
முதலமைச்சர் தலைமையில் இன்று 'கல்வியில் சிறந்த தமிழ்நாடு' விழா - தெலுங்கானா முதல்வர் பங்கேற்பு
- தெலுங்கானா முதல் மந்திரி ரேவந்த் ரெட்டி சிறப்பு விருந்தினராக கலந்துகொள்கிறார்.
- கல்வி சார்ந்த 5 முக்கிய திட்டங்கள், சாதனைகளை முன்னிலைப்படுத்தி 7 பகுதிகளாக விழா நடைபெறுகிறது.
'கல்வியில் சிறந்த தமிழ்நாடு' என்ற தலைப்பில், தமிழ்நாடு அரசு கல்வியில் செய்த சாதனைகள், சிறப்புகள் குறித்த மாபெரும் கொண்டாட்டம் இன்று நடைபெற உள்ளது.
சென்னை நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் நடைபெறும் இந்த நிகழ்ச்சியில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பங்கேற்கிறார். மேலும், தெலுங்கானா முதல் மந்திரி ரேவந்த் ரெட்டி சிறப்பு விருந்தினராக கலந்துகொள்கிறார்.
இந்த நிகழ்ச்சியில், நான் முதல்வன், முதல்வரின் காலை உணவு திட்டம், புதுமை பெண், தமிழ் புதல்வன் திட்ட பயனாளிகள், விளையாட்டு சாதனையாளர்கள், சிறப்பு குழந்தை சாதனையாளர்கள் பங்கேற்று, தங்களின் அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொள்ள உள்ளனர்.
