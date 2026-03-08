Live
      குடும்பத்திற்கு ரூ.2500 அறிவித்த #Vijay - மகளிர் உரிமை தொகையை விமர்சித்து அருண் ராஜ் பேசிய வீடியோ வைரல்
      குடும்பத்திற்கு ரூ.2500 அறிவித்த #Vijay - மகளிர் உரிமை தொகையை விமர்சித்து அருண் ராஜ் பேசிய வீடியோ வைரல்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்8 March 2026 12:25 PM IST
      • குடும்பத் தலைவிகளுக்கு மாதந்தோறும் ரூ.2500 வழங்கப்படும் என்று விஜய் அறிவித்தார்
      • மகளிர் உரிமை தொகையை விமர்சித்து அருண் ராஜ் பேசிய பழைய வீடியோ வைரலாகியுள்ளது.

      மாமல்லபுரத்தில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் மகளிர் தின நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் த.வெ.க. தலைவர் விஜய் மகளிருக்கான வாக்குறுதிகளை அறிவித்தார்.

      அப்போது பேசிய அவர்,த.வெ.க. ஆட்சி அமைந்த உடன் 60 வயதை கடந்த குடும்பத் தலைவிகளுக்கு மாதந்தோறும் ரூ.2500 வழங்கப்படும்" என்று அறிவித்தார்.

      இந்நிலையில், மகளிர் உரிமை தொகையை விமர்சித்து தவெக கொள்கை பரப்பு பொதுச் செயலாளர் அருண் ராஜ் பேசிய பழைய வீடியோ தற்போது இணையத்தில் வைரலாகியுள்ளது.

      அந்த வீடியோவில், "இலவச பேருந்து பயணம், பெண்களுக்கு 1000 ரூபாய், பள்ளி மாணவர்களுக்கு மாதம் 1000 ரூபாய்... ஒரு கட்சி பெண்களுக்கு மாதம் 1000 ரூபாய் தருகிறேன் என்று சொல்றாங்க. இன்னொரு கட்சி மாதம் 2000 ரூபாய் என்று சொல்றாங்க. இதற்கு எங்கதான் முடிவு?" என்று மகளிர் உரிமை தொகையை அருண் ராஜ் விமர்சித்திருந்தார்.

