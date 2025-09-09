Live
      கடலூரில் 3 நாட்கள் அன்புமணி நடைபயணம்
      கடலூரில் 3 நாட்கள் அன்புமணி நடைபயணம்

      மாலை மலர்
      • பண்ருட்டி மற்றும் கடலூரில் நடைபயணம் செல்லும் அன்புமணி விவசாயிகளுடன் கலந்துரையாடுகிறார்.
      • புவனகிரியில் நடைபெறும் நடைபயணத்தில் கடலூர் மீனவர்களை சந்திக்கிறார்.

      பா.ம.க. தலைவர் டாக்டர் அன்புமணி தமிழக மக்கள் உரிமை மீட்பு பயணம் என்ற பெயரில் தேர்தல் பிரசார நடை பயணத்தை கடந்த ஜூலை மாதம் தொடங்கினார்.

      திருப்போரூரில் தொடங்கிய இந்த நடைபயணம் 4 கட்டங்களாக பல்வேறு மாவட்டங்களில் நடந்தது. மீண்டும் தொடங்குகிறார். அடுத்த கட்டமாக மீண்டும் தனது நடைபயணத்தை டாக்டர் அன்புமணி கடலூரில் நாளை (10-ந்தேதி) தொடங்குகிறார்.

      நாளை பண்ருட்டி மற்றும் கடலூரில் நடைபயணம் செல்லும் அன்புமணி விவசாயிகளுடன் கலந்துரையாடுகிறார். நாளை மறுநாள் (11-ந் தேதி புவனகிரியில் நடைபெறும் நடைபயணத்தில் கடலூர் மீனவர்களை சந்திக்கிறார். 12-ந் தேதி நெய்வேலி இந்திரா நகர், விருத்தாச்சலத்தில் நடைபயணம் செல்லும் அன்புமணி வடலூர் ஞானசபை செல்கிறார். இந்த நடைபயணத்தின்போது தி.மு.க.வின் நிறைவேற்றப்படாத வாக்குறுதிகள் அடங்கிய ஆவண தொகுப்பு புத்தகத்தையும் வீடு வீடாக வழங்குகிறார்கள்.

