அறியாமையில் பேசுகிறார்: அதிமுக-வை கட்டிக்காக்கிறது யார்? என்ற விஜய் பேச்சுக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி பதிலடி
- எம்ஜிஆர் ஆரம்பித்த கட்சியை கட்டிக்காக்கிறது யார்?.
- அந்த கட்சி இப்போ எப்படி இருக்கிறது. நான் சொல்லிதான் உங்களுக்கு தெரியனுமா என்ன?.
மதுரை மாநில மாநாட்டில் த.வெ.க. தலைவர் விஜய் பேசும்போது, "எம்ஜிஆர் யார் தெரியும்ல.., அவரது மாஸ்னா என்னதுன்னு தெரியும்ல.., அவர் உயிரோடு இருக்கும் வரைக்கும் முதலமைச்சர் சீட் குறித்து யாராலும் நினைத்துக்கூட பார்க்க முடியல.., கனவு கூட காண முடியல.., எப்படியாவது முதலமைச்சர் பதவியை தன்னிடம் கொடுங்கள். எம்.ஜி.ஆர். வந்த உடன் அவரிடம் கொடுக்கிறேன் என தன்னுடைய எதிரியையும் கெஞ்ச வைத்தவர். கெஞ்ச வைத்தவர். அதனால..,
சிறிது நேரம் பேச்சை நிறுத்தி, ஆனா இப்போ அவர் ஆரம்பித்த அந்த கட்சியை, கட்டிக்காக்கிறது யார்?. அந்த கட்சி இப்போ எப்படி இருக்கிறது. நான் சொல்லிதான் உங்களுக்கு தெரியனுமா என்ன?. அப்பாவி தொண்டர்கள் வேதனையை வெளியே சொல்ல முடியாமல் தவிக்கிறார்கள். 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் யாருக்கு வாக்கு போடனும், எப்படி பட்ட ஆட்சி அமையனும் அந்த அப்பழுக்கற்ற தொண்டர்களுக்கு நன்றாகவே தெரியும். அதனால் பாஜக என்ன வேசம் போட்டு வந்தாலும், தமிழ்நாட்டில் அவர்கள் வித்தை வேலைக்கு ஆகாது" எனக் கூறியிருந்தார்.
இதற்கு மக்களை காப்போம், தமிழகத்தை மீட்போம் எழுச்சி பேரணி காஞ்சிபுரத்தில் நடைபெற்ற உரையில் எடப்பாடி பழனிசாமி பதில் கொடுத்துள்ளார்.
எடப்பாடி பழனிசாமி பேசியதாவது:-
அதிமுக யார் கையில் இருக்கிறது என்று பேசுகிறார்கள். பாவம் அவர்கள் அறியாமையில் பேசுகிறார்கள். இது கூட தெரியாமல் கட்சி தலைவர்கள் பேசுகிறார்கள் என்றார், தொண்டர்கள் இருப்பார்கள்.
ஒரு மரம் எடுத்த உடனே பலன் தருவதில்லை. முதலில் செடியை நடுவோம். அதன்பின் தண்ணீர் ஊற்றுவோம். பராமரிக்க வேண்டும். உரம் இட வேண்டும். பின்னர் மெல்ல மெல்ல மரம் வளர்ந்து பூ பூத்து, காய் காய்த்து, கனி கொடுக்கும். இப்படித்தான் ஒரு இயக்கமும். எடுத்த உடனே ஒரு இயக்கம் மக்களுக்கு நன்மை செய்து விட முடியாது.
எம்ஜிஆர் 5 ஆண்டுகள் தன்னுடைய உழைப்பைக் கொடுத்து ஆட்சியை பிடித்தார். புரட்சித் தலைவர் ஜெயலலிதாவும் அப்படித்தான். எடுத்த உடனே முதலமைச்சராகவில்லை. பல ஆண்டுகள் உழைத்து அதன்மூலம் மக்கள் நன்மதிப்பை பெற்று முதலமைச்சர் ஆனார்கள்.
அண்ணா எடுத்த உடனே முதலமைச்சர் ஆகவில்லை. போராட்டங்களை சந்தித்தார். மொழிக்காக சிறைச் சென்றார். நாட்டு மக்களுக்கு நன்மை செய்ய வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்தார். இப்படி தலைவர்கள் அர்ப்பணித்து அதிமுக-வை அடையாளம் காட்டிச் சென்றனர். அதனடிப்படையில் தமிழக மக்களுக்கு எண்ணற்ற திட்டங்களை செயல்படுத்திய ஆட்சி அதிமுக ஆட்சி. அது தெரியாமல் பல பேர் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். சிலர் கட்சி ஆரம்பித்த உடனேயே இமாயல சாதனைகள் நிகழ்த்தியதுபோல் பேசுகிறார்கள். டயலாக் பேசலாம்ங்க..,
மக்களிடம் மிகப்பெரிய செல்வாக்கு இருப்பது போலவும், இந்த நாட்டிற்கு உழைத்தது போலவும், இனிமேல் அவர்கள் வந்துதான் நாட்டை காப்பாற்றவது போலவும் சில அடுக்க மொழியால் பேசி வருகிறார்கள். யார் என்று புரிந்து கொள்வீர்கள் என்ற நம்புகிறேன்.
நான் உங்கள் முன் பேசுகிறேன் என்றால், என்னுடைய அரசியல் வாழ்க்கை 51 ஆண்டு காலம். சிலர் உழைப்பே கொடுக்காமல் பலனை எதிர்பார்க்கிறார்கள். அது நிலைக்காது.
இவ்வாறு எடப்பாடி பழனிசாமி பேசினார்.