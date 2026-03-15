      சென்னை

      NDA கூட்டணி கட்சிகளுடன் பேச தொகுதிப் பங்கீட்டு குழுவை அமைத்தது அ.தி.மு.க

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்15 March 2026 3:45 PM IST
      • 7 பேர் அடங்கிய செய்தியாளர்களை சந்திக்கும் குழுவை எடப்பாடி பழனிசாமி.
      • 4 பேர் கொண்ட குழுவை அமைத்தார் எடப்பாடி பழனிசாமி.

      அதிமுக ஆட்சி மன்றக்குழுவை திருத்தியமைத்து அக்கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்தார்.

      5 பேர் அடங்கிய அதிமுக சட்டக்குழு, 7 பேர் அடங்கிய செய்தியாளர்களை சந்திக்கும் குழுவையும் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்துள்ளார்.

      இந்நிலையில், என்டிஏ கூட்டணி கட்சிகளுடன் தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை நடத்த 4 பேர் கொண்ட குழுவை அமைத்தார் எடப்பாடி பழனிசாமி.

      முன்னாள் அமைச்சர்கள் கே.பி.முனுசாமி, திண்டுக்கல் சீனிவாசன், எஸ்.பி.வேலுமணி மற்றும் வளர்மதி ஆகியோர் அடங்கிய தொகுதி பங்கீட்டு குழுவில் இடம் பிடித்துள்ளனர்.

      என்டிஏ கூட்டணி அதிமுக தொகுதி பங்கீட்டு குழு ADMK NDA Edappadi Palanisami 
