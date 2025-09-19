என் மலர்
பச்சைப்பொய் பேசி தமிழ்நாட்டு மக்களை ஏமாற்றும் சீமான்- மீண்டும் வீடியோ வெளியிட்ட விஜயலட்சுமி
- நல்லா குடும்பம் நடத்திவிட்டு, என் காலைவாரி விட்டுவிட்டு, கேட்டால் அவங்க யாருன்னே தெரியாது சொல்லிட்டீங்க.
- 2023-ம் ஆண்டு என்னிடம் ஒரு டீல் பேசுனீங்க.
நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் குறித்து நடிகை விஜயலட்சுமி குற்றம்சாட்டி வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டு உள்ளார். அந்த வீடியோவில் அவர் கூறியிருப்பதாவது:
நல்லா குடும்பம் நடத்திவிட்டு, என் காலைவாரி விட்டுவிட்டு, கேட்டால் அவங்க யாருன்னே தெரியாது. அவங்களை காங்கிரஸ் அழைத்து வந்துள்ளது எனக்கு எதிராக அரசியல் செய்ய என்று ஒரு பச்சைப்பொய்யை சொல்லி தமிழ்நாட்டு மக்களை 14 வருஷமாக ஏமாற்றி வந்தீர்களே... அது யாரு ஏமாத்தினது.
2023-ம் ஆண்டு என்னிடம் ஒரு டீல் பேசுனீங்க. தி.மு.க. வந்துருச்சி. நீ எதுவும் பேசிறாத. சென்னை பக்கமே வந்துடாத. நான் மாதம் மாதம் ரூ.50,000 தந்துவிடுகிறேன் என்று டீல் பேசுனது யாரு. போட்டது யாரு... என்று ஒரு வீடியோ வெளியிட்டு உள்ளார்.
