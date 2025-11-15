Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்தமிழ்நாடு செய்திகள்

      தமிழ்நாடு செய்திகள்

      திருடனாக மாறிவிட்ட தேர்தல் ஆணையம் - ஆ.ராசா கடும் தாக்கு
      X
      தஞ்சாவூர்

      திருடனாக மாறிவிட்ட தேர்தல் ஆணையம் - ஆ.ராசா கடும் தாக்கு

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்15 Nov 2025 9:25 AM IST
      • தேர்தல் ஆணையம் ஒழுங்காக இருந்த காலத்தில் தேர்தல் காலத்தில் மட்டுமே தேர்தல் பணி.
      • தேர்தல் ஆணையம் திருடனாக இருப்பதால் தி.மு.க. களத்தில் இருக்கிறது.

      தஞ்சை மாவட்டம் திருவிடைமருதூரில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பங்கேற்று பேசிய தி.மு.க. எம்.பி. ஆ.ராசா வாக்காளர் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்தை சுட்டிக்காட்டி கடுமையாக விமர்சனம் செய்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:

      * இந்தியாவில் தேர்தல் ஆணையமே திருடனாக மாறிவிட்டது.

      * SIR திட்டத்தை அமல்படுத்திய தேர்தல் ஆணையம் திருடன் என்றால் பிரதமர் மோடி, உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா பெரும் திருடர்கள்.

      * தேர்தல் ஆணையம் ஒழுங்காக இருந்த காலத்தில் தேர்தல் காலத்தில் மட்டுமே தேர்தல் பணி.

      * தேர்தல் ஆணையம் திருடனாக இருப்பதால் தி.மு.க. களத்தில் இருக்கிறது.

      * திருடர்களிடம் இருந்து தேர்தல் ஆணையத்தை காப்பாற்ற நாம் போராட வேண்டி உள்ளது.

      இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

      a raja Election commission TN SIR வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு திருத்தம் தேர்தல் ஆணையம் ஆ ராசா 
      Next Story
      ×
        X