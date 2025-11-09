Live
      விளையாட்டு

      டபிள்யூ.டி.ஏ.டென்னிஸ்: ரைபகினா சாம்பியன்- சபலென்கா அதிர்ச்சி தோல்வி
      டபிள்யூ.டி.ஏ.டென்னிஸ்: ரைபகினா சாம்பியன்- சபலென்கா அதிர்ச்சி தோல்வி

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்9 Nov 2025 12:30 PM IST
      • டென்னிஸ் தொடர் சவுதி அரேபியாவில் உள்ள ரியாத் நகரில் நடைபெற்றது.
      • சபலென்கா (பெலா ரஸ்)-ரைபகினா (கஜகஸ் தான்) மோதினார்கள்.

      டபிள்யூ. டி. ஏ பைனல்ஸ் டென்னிஸ் தொடர் சவுதி அரேபியாவில் உள்ள ரியாத் நகரில் நடைபெற்றது.

      இதன் இறுதிப் போட்டியில் முதல் நிலை வீராங்கனை யான சபலென்கா (பெலா ரஸ்)-ரைபகினா (கஜகஸ் தான்) மோதினார்கள்.

      இதில் ரைபகினா 6-3, 7-6 (7-0) என்ற செட் கணக்கில் சபலென்காவை அதிர்ச்சிகரமாக வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டம் பெற்றார்.

