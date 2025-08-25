என் மலர்
டென்னிஸ்
அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ்: முதல் சுற்றில் ஜோகோவிச்- ஜெசிகா பெகுலா வெற்றி
நியூயார்க்:
ஆண்டின் கடைசி கிராண்ட்சிலாம் போட்டியான அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ் போட்டி நியூயார்க் நகரில் நேற்று தொடங்கியது.
24 கிராண்ட் சிலாம் பட்டம் வென்றவரும், 7-ம் நிலை வீரருமான ஜோகோவிச் ( செர்பியா) முதல் சுற்றில் அமெரிக்காவை சேர்ந்த லேனர் டியனை எதிர் கொண்டார். இதில் ஜோகோவிச் 6-1, 7-6 (7-3), 6-2 என்ற நேர் செட் கணக்கில் வீழ்த்தி 2-வது சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றார்.
4-ம் நிலை வீரரான டெய்லர் பிரிட்ஸ், 6-வது வரிசையில் உள்ள பென் ஷெல்டன் (அமெரிக்கா) ஆகியோரும் முதல் சுற்றில் வெற்றி பெற்றனர்.
மகளிர் ஆட்டங்களில் 4-ம் நிலை வீராங்கனை பெகுலா (அமெரிக்கா), 7-வது வரிசையில் உள்ள ஜாஸ்மின் பயோலினி (இத்தாலி), 10-ம் நிலை வீராங்கனை ஆகியோர் வெற்றி பெற்று 2-வது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்கள்.
