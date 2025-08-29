என் மலர்
டென்னிஸ்
அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ்: 2வது சுற்றில் சிட்சிபாஸ் அதிர்ச்சி தோல்வி
- அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் நியூயார்க்கில் நடந்து வருகிறது.
- கிரீஸ் வீரர் சிட்சிபாஸ் 2வது சுற்றில் அதிர்ச்சி தோல்வி அடைந்தார்.
நியூயார்க்:
அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ் நியூயார்க்கில் நடந்து வருகிறது. இதில் முன்னணி வீரர்கள், வீராங்கனைகள் கலந்து கொள்கின்றனர்.
இந்நிலையில், ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவின் 2வது சுற்றில் கிரீஸ் வீரர் ஸ்டெபனோஸ் சிட்சிபாஸ், ஜெர்மனியின் டேனியல் ஆல்ட்மயர் உடன் மோதினார்.
இதில் சிறப்பாக ஆடிய ஜெர்மனி வீரர் முதல் செட்டை 7-6 (7-5) என கைப்பற்றினார். இதற்கு பதிலடியாக சிட்சிபாஸ் அடுத்த இரு செட்களை 6-1, 6-4 என வென்றார்.
இதில் சுதாரித்துக் கொண்ட டேனியல் அதிரடியாக ஆடி அடுத்த இரு செட்களை 6-3, 7-5 என வென்று மூன்றாவது சுற்றுக்கு முன்னேறினார். இதன்மூலம் சிட்சிபாஸ் 2வது சுற்றுடன் தொடரில் இருந்து வெளியேறினார்.
Next Story