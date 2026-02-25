என் மலர்tooltip icon
      துபாய் ஓபன் டென்னிஸ்: முதல் சுற்றில் சிட்சிபாஸ் அதிர்ச்சி தோல்வி
      ஐக்கிய அரபு அமீரகம்

      துபாய் ஓபன் டென்னிஸ்: முதல் சுற்றில் சிட்சிபாஸ் அதிர்ச்சி தோல்வி

      25 Feb 2026
      • துபாய் சர்வதேச ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடந்தது.
      • இதில் கிரீஸ் வீரர் ஸ்டெபனஸ் சிட்சிபாஸ் முதல் சுற்றில் தோல்வி அடைந்தார்.

      துபாய்:

      துபாய் சர்வதேச ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடைபெற்றது.

      ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவின் முதல் சுற்றில் கிரீசின் ஸ்டெபனோஸ் சிட்சிபாஸ், பிரான்சின் யூகோ ஹம்பர்ட் உடன் மோதினார்.

      இதில் சிறப்பாக ஆடிய யூகோ ஹம்பர்ட் 6-4, 7-5 என்ற செட் கணக்கில் வென்று, 2வது சுற்றுக்கு முன்னேறினார். இதன்மூலம் சிட்சிபாஸ் முதல் சுற்றிலேயே தோல்வி அடைந்து தொடரில் இருந்து வெளியேறினார்.

