      அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ்: சின்னர், அல்காரஸ் 3வது சுற்றுக்கு முன்னேற்றம்
      அமெரிக்கா

      அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ்: சின்னர், அல்காரஸ் 3வது சுற்றுக்கு முன்னேற்றம்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்29 Aug 2025 2:57 AM IST
      • அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் நியூயார்க்கில் நடந்து வருகிறது.
      • இதில் ஸ்பெயினின் கார்லோஸ் அல்காரஸ் 2வது சுற்றில் வெற்றி பெற்றார்.

      நியூயார்க்:

      அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ் நியூயார்க்கில் நடந்து வருகிறது. இதில் முன்னணி வீரர்கள், வீராங்கனைகள் கலந்து கொள்கின்றனர்.

      இந்நிலையில், ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவின் 2வது சுற்றில் ஸ்பெயினைச் சேர்ந்த கார்லோஸ் அல்காரஸ், இத்தாலியின் மேட்டியா பெலூசி உடன் மோதினார்.

      இதில் சிறப்பாக ஆடிய அல்காரஸ் 6-1, 6-0, 6-3 என்ற செட் கணக்கில் எளிதில் வென்று மூன்றாவது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

      மற்றொரு போட்டியில் நம்பர் 1 வீரரான இத்தாலியின் ஜானிக் சின்னர் 6-3, 6-2, 6-2 என்ற செட் கணக்கில் ஆஸ்திரேலியாவின் அலெக்சி பாப்ரின்னை வீழ்த்தி அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

