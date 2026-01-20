என் மலர்
டென்னிஸ்
ஆஸ்திரேலிய ஓபன்: முதல் சுற்றில் ரிபாகினா, ஒசாகா வெற்றி
- ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் மெல்போர்னில் நடக்கிறது.
- கஜகஸ்தான் வீராங்கனை எலினா ரிபாகினா முதல் சுற்றில் வென்றார்.
மெல்போர்ன்:
நடப்பு ஆண்டின் முதல் கிராண்ட்ஸ்லாம் தொடரான ஆஸ்திரேலிய ஓபன் தொடர் மெல்போர்னில் நடந்து வருகிறது. இந்தத் தொடர் பிப்ரவரி 1-ம் தேதி வரை நடக்கிறது.
பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவின் முதல் சுற்றில் கஜகஸ்தான் வீராங்கனையான எலினா ரிபாகினா, சுலோவேனியாவின் கஜா ஜுவன் உடன் மோதினார்.
இதில் சிறப்பாக ஆடிய ரிபாகினா 6-4, 6-3 என்ற செட் கணக்கில் வென்று 2வது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
மற்றொரு போட்டியில் ஜப்பானின் நவோமி ஒசாகா 6-4, 6-3 என்ற செட் கணக்கில் குரோசியாவின் அண்டோனியோ ரூஜியை வீழ்த்தி அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
