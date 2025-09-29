என் மலர்tooltip icon
      சீனா ஓபன் டென்னிஸ்: ரிபாகினாவுக்கு அதிர்ச்சி அளித்த ஜெர்மனி வீராங்கனை
      சீனா

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்29 Sept 2025 3:04 AM IST
      பீஜிங்:

      சீனா ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் சீன தலைநகர் பீஜிங்கில் நடைபெற்று வருகிறது.

      இந்நிலையில், பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் கஜகஸ்தானின் ரிபாகினா, ஜெர்மனியின் எவா லிஸ் உடன் மோதினார்.

      இதில் சிறப்பாக ஆடிய எவா லிஸ் 6-3, 1-6, 6-4 என்ற செட் கணக்கில் வென்று அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார். இதன்மூலம் ரிபாகினா தொடரில் இருந்து வெளியேறினார்.

      China Open Elena Rybakina சீனா ஓபன் டென்னிஸ் எலினா ரிபாகினா 
