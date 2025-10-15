என் மலர்tooltip icon
      ஜப்பான் ஓபன் டென்னிஸ்: காலிறுதிக்கு முன்னேறினார் நவோமி ஒசாகா
      ஜப்பான்

      ஜப்பான் ஓபன் டென்னிஸ்: காலிறுதிக்கு முன்னேறினார் நவோமி ஒசாகா

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்15 Oct 2025 10:50 PM IST
      • ஜப்பான் ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் டோக்கியோவில் நடைபெற்று வருகிறது.
      • ஜப்பானின் நவோமி ஒசாகா 2வது சுற்றில் வெற்றி பெற்றார்.

      டோக்கியோ:

      ஜப்பான் ஓபன் மகளிர் டென்னிஸ் தொடர் டோக்கியோவில் நடைபெற்று வருகிறது.

      இதில் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு 2வது சுற்றில் ஜப்பானின் நவோமி ஒசாகா, நெதர்லாந்தின் சூசன் லாமென்ஸ் உடன் மோதினார்.

      இதில் சிறப்பாக ஆடிய ஒசாகா 7-6 (8-6), 3-6, 6-2 என்ற செட் கணக்கில் வென்று காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

