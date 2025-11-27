என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » விளையாட்டுடென்னிஸ்

      டென்னிஸ்

      ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ்: 2வது தகுதிச்சுற்றில் சுமித் நாகல் தோல்வி
      X
      சீனா

      ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ்: 2வது தகுதிச்சுற்றில் சுமித் நாகல் தோல்வி

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்27 Nov 2025 11:43 PM IST
      • ஆஸ்திரேலிய ஓபன் தொடருக்கான தகுதிச்சுற்று போட்டிகள் சீனாவில் நடந்து வருகிறது.
      • 2வது தகுதிச்சுற்றில் இந்தியாவின் சுமித் நாகல் அதிர்ச்சி தோல்வி அடைந்தார்.

      செங்டு:

      கிராண்ட்ஸ்லாம் போட்டிகளில் ஒன்றான ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் அடுத்த ஆண்டு நடைபெற உள்ளது.

      இந்தத் தொடருக்கான தகுதிச்சுற்று போட்டிகள் சீனாவின் செங்டு நகரில் நவம்பர் 24-ம் தேதி முதல் 29-ம் தேதி வரை நடக்கிறது.

      இந்நிலையில், ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் இன்று நடைபெற்ற 2வது தகுதிச்சுற்று காலிறுதியில் இந்தியாவின் சுமித் நாகல்,

      சீனாவின் யுங்சாகேட் பு உடன் மோதினார்.

      இதில் அதிரடியாக ஆடிய சீன வீரர் 6-2, 6-2 என்ற நேர் செட்களில் கைப்பற்றி அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார். இதன்மூலம் இந்தியாவின் சுமித் நாகல் தொடரில் இருந்து வெளியேறினார்.

      Australia open Sumit Nagal ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் சுமித் நாகல் 
      Next Story
      ×
        X