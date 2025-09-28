என் மலர்tooltip icon
      சீனா ஓபன் டென்னிஸ்: மெத்வதேவ், ஸ்வரேவ் காலிறுதிக்கு முன்னேற்றம்
      சீனா ஓபன் டென்னிஸ்: மெத்வதேவ், ஸ்வரேவ் காலிறுதிக்கு முன்னேற்றம்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்28 Sept 2025 10:22 PM IST
      பீஜிங்:

      சீனா ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் சீன தலைநகர் பீஜிங்கில் நடைபெற்று வருகிறது.

      இந்நிலையில், ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் ரஷியாவின் டேனில் மெத்வதேவ், ஸ்பெயினின் டேவிடோவிச் உடன் மோதினார்.

      இதில் அதிரடியாக ஆடிய மெத்வதேவ் 6-3, 6-3 என்ற செட் கணக்கில் வென்று காலிறுதிக்கு முன்னேறினார்.

      மற்றொரு போட்டியில் ஜெர்மனி வீரர் அலெக்சாண்டர் ஸ்வரேவ் 7-5, 3-6, 6-3 என்ற செட் கணக்கில் பிரான்சின் கொரண்டின் மவுடெட்டை வீழ்த்தி காலிறுதிக்கு முன்னேறினார்.

      நாளை நடைபெறும் காலிறுதியில் மெத்வதேவ், ஸ்வரேவை சந்திக்க உள்ளார்.

