      அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ்: கலப்பு இரட்டையரில் மெத்வதேவ் ஜோடி அதிர்ச்சி தோல்வி
      அமெரிக்கா

      அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ்: கலப்பு இரட்டையரில் மெத்வதேவ் ஜோடி அதிர்ச்சி தோல்வி

      20 Aug 2025 3:16 PM IST
      • அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ் போட்டி நியூயார்க்கில் நடைபெற்று வருகிறது.
      • இன்று நடந்த காலிறுதியில் மெத்வதேவ், ஆன்ட்ரிவா ஜோடி தோல்வி அடைந்தது.

      நியூயார்க்:

      கிராண்ட்ஸ்லாம் போட்டிகளில் ஒன்றான அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ் போட்டி நியூயார்க்கில் வரும் 24-ம் தேதி தொடங்குகிறது. தற்போது தகுதிச்சுற்று போட்டிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

      கலப்பு இரட்டையர் பிரிவில் இன்று நடந்த காலிறுதி சுற்றில் ரஷியாவின் டேனில் மெத்வதேவ்-மிர்ரா ஆண்ட்ரிவா ஜோடி, பிரிட்டனின் ஜாக் டிராபர்-அமெரிக்காவின் ஜெசிகா பெகுலா ஜோடி உடன் மோதியது.

      இதில் சிறப்பாக ஆடிய ஜாக் டிராபர்-ஜெசிகா பெகுலா ஜோடி 4-1, 4-1 என்ற செட் கணக்கில் வென்று அரையிறுதிக்கு முன்னேறியது.

      இதனால் மெத்வதேவ்-மிர்ரா ஆண்ட்ரிவா ஜோடி தோல்வி அடைந்து தொடரில் இருந்து வெளியேறியது.

