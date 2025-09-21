Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » விளையாட்டுடென்னிஸ்

      டென்னிஸ்

      கொரியா ஓபன் டென்னிஸ்: சாம்பியன் பட்டம் வென்றது கிரெஜிசோவா ஜோடி
      X
      தென் கொரியா

      கொரியா ஓபன் டென்னிஸ்: சாம்பியன் பட்டம் வென்றது கிரெஜிசோவா ஜோடி

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்21 Sept 2025 2:27 PM IST
      • கொரியா ஓபன் டென்னிஸ் போட்டி தென்கொரியா தலைநகர் சியோலில் நடந்து வருகிறது.
      • இதில் கிரெஜ்சிகோவா ஜோடி சாம்பியன் பட்டம் வென்று அசத்தியது.

      சியோல்:

      பல முன்னணி வீராங்கனைகள் பங்கேற்றுள்ள கொரியா ஓபன் டென்னிஸ் போட்டி தென்கொரியா தலைநகர் சியோலில் நடந்து வருகிறது.

      இதில் இன்று நடைபெற்ற இரட்டையர் பிரிவின் இறுதிப்போட்டியில் செக் நாட்டின் சினியாகோவா-கிரெஜ்சிகோவா ஜோடி, அமெரிக்காவின் கேட்டி மெக்னலி- ஆஸ்திட்ரேலியாவின் மாயா ஜாயிண்ட் ஜோடியுடன் மோதியது.

      இதில் ஆரம்பம் முதலே அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய கிரெஜ்சிகோவா ஜோடி 6-3, 7-6 என்ற நேர் செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்று சாம்பியன் பட்டம் வென்று அசத்தியது.

      Korea Open கொரியா ஓபன் டென்னிஸ் 
      Next Story
      ×
        X